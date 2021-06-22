Власти Ялты заявили, что открыть музеи и возобновить экскурсии пока невозможно

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Туристические объекты Ялты пока остаются закрыты для туристов, а экскурсии просят не проводить, так как в городе ведутся работы по ликвидации последствий ливня и лишнее движение на улицах будет мешать, сообщил ТАСС заммэра Сергей Стрельбицкий.

"Пока на три дня прекратили [работу музеев и экскурсии] - есть определенные моменты. Идут восстановительные работы. И любые движения в плане экскурсионного обслуживания и посещения объектов показа помешают. Надо сейчас немного сдержать себя в порыве. И надеемся, что гости и жители отнесутся с пониманием", - сказал Стрельбицкий.

Он отметил, что массового оттока туристов из Ялты нет. "Особенно те люди, которые находятся в средствах размещения, где есть бассейны, не испытывают сложностей. Да, есть запрет на купание. Но люди должны купаться в чистой воде, но пока есть ограничения в этом плане", - уточнил собеседник агентства.

Мэр города Янина Павленко отметила, что сейчас стоит задача "в максимально короткий срок привести в порядок всю инфраструктуру и территорию Большой Ялты". Для этого на территории муниципалитета решением главы Крыма объявлены выходные дни 22 и 23 июня.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 49. Один человек числится пропавшим без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей.