В АТОР считают, что до конца сентября в Турции могут отдохнуть 3 млн россиян

"По оценкам аналитической службы АТОР, при сохранении нынешней динамики бронирования и цен, а также при отсутствии дополнительных антиковидных ограничений турпоток из России в Турцию (на всех направлениях, включая Анталью, курорты Эгейского побережья и Стамбул) с 22 июня до конца сентября может составить около 3 млн человек", - говорится в сообщении АТОР.

В эту цифру включены и те туристы, которые не смогли улететь в Турцию во второй половине апреля - июне, пояснили в АТОР. При этом, как ожидается, высокий сезон может продлиться и в октябре при условии хорошей погоды и при благоприятных ценах.

В целом турпоток из России в Турцию в этом летнем сезоне будет лучше, чем в предыдущем, считают в ассоциации, поскольку в 2020 году чартерные программы были запущены в августе, а количество городов вылета было меньше, чем теперь. Так, летом 2020 года полеты в Турцию начинались из семи городов России, затем к зиме 2021 года список постепенно расширился до 21 города, теперь разрешены полеты из 32 городов.

"Но рекордный турпоток уровня 2019 года Турция в 2021 году, скорее всего, не повторит. Уже хотя бы потому, что допандемийный сезон 2019 года был полноценным, а полетные программы туроператоров были развернуты из 46 городов России", - отметили в АТОР.