СМИ: Пакистан получит 13 млн вакцин Pfizer

ИСЛАМАБАД, 22 июня. /ТАСС/. Пакистан в течение 2021 года получит 13 млн доз американской вакцины от коронавируса Pfizer. Об этом во вторник сообщает газета "Доон".

Поставки препарата определены соглашением, подписанным компанией Pfizer Pakistan и Национальным управлением по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA).

"Для нас большая честь работать с правительством Пакистана и направлять наши научные и производственные ресурсы на достижение нашей общей цели - как можно быстрее доставить вакцину против COVID-19 народу Пакистана", - сказал региональный менеджер Pfizer в Пакистане Сайед Мохаммад Ваджихуддин.

Как отмечает "Доон", к настоящему времени прививки от COVID-19 вакцинами Pfizer и AstraZeneca в Национальном институте здравоохранения Пакистана получили 630 дипломатов из 57 стран, а также работающие в стране сотрудники ООН. "Согласно процедуре, посольства и агентства ООН передают список сотрудников Министерству иностранных дел для проведения вакцинации. Для этого мы создали центр вакцинации при Национальном институте здравоохранения для дипломатов и иностранцев", - сказали представители медучреждения.

Как сообщил во вторник Национальный командно-операционный центр по борьбе с распространением коронавируса, за последние 24 часа в Пакистане выявлены 663 новых случаев инфицирования, общее число заразившихся за время пандемии составило 950 тыс, выздоровело 894 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 22034.