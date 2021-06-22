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Пандемия COVID-19

Премьер Казахстана привился произведенной в республике вакциной "Спутник V"

По данным пресс-службы главы правительства, после вакцинации Аскар Мамин чувствует себя хорошо, никаких побочных эффектов нет

НУР-СУЛТАН, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин привился вакциной от коронавируса "Спутник V", которая произведена на Карагандинском фармацевтическом комплексе, побочных эффектов не наблюдается. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы правительства.

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"Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин 21 июня после окончания рабочего дня вакцинировался против коронавируса. Глава правительства получил вакцину "Спутник V", произведенную на Карагандинском фармацевтическом заводе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, после вакцинации Мамин чувствует себя хорошо, никаких побочных эффектов нет.

В Казахстане 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса "Спутником V", произведенным в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы страны российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 26 апреля в республике началась вакцинация местным препаратом от коронавируса QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm. Кроме того, в начале июня в республику поступила первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech в объеме 500 тыс. доз.

Всего в Казахстане, население которого составляет около 18,9 млн человек, вакцинацию первым компонентом прошли свыше 2,8 млн жителей, вторым компонентом - более 1,7 млн человек.

Теги
КазахстанМамин, Аскар УзакпаевичПандемия COVID-19
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