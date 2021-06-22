Губернатор Оренбургской области прошел ревакцинацию от коронавируса

ОРЕНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер повторно сделал прививку от новой коронавирусной инфекции и призвал жителей региона в ближайшее время пройти вакцинацию или ревакцинироваться, чтобы избежать локдауна в области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора.

"У меня тоже на момент вакцинации был высокий титр антител. Тем не менее, никаких побочных эффектов я не испытал. Совсем недавно я прошел повторную вакцинацию", - приводятся в сообщении слова Паслера. В декабре 2020 года ТАСС сообщал, что губернатор Оренбургской области сделал прививку от коронавирусной инфекции.

По данным пресс-службы, глава региона поручил сотрудникам областных министерств и местных администраций вакцинироваться в обязательном порядке. Сделать то же самое он призвал и социальных работников, педагогов, врачей, работников сферы обслуживания, общественного транспорта, сотрудников театров, библиотек, кинотеатров, детских игровых комнат и всех, кто каждый день общается с множеством людей.

"Тянуть нельзя. Сделать это нужно в самое ближайшее время. Только в этом случае мы можем избежать локдауна", - цитирует пресс-служба Паслера.

В Оренбургской области, по данным пресс-службы губернатора и правительства области, уже более 272 тыс. жителей сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, доля вакцинировавшихся превысила 30% взрослого населения региона. В настоящее время в Оренбургской области сохраняется масочный режим в общественных местах, запрет на работу кальянных продлен до 30 июня. Остальные ограничения ранее были отменены.