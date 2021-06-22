Минздрав Индии считает вариант коронавируса "Дельта плюс" "вызывающим озабоченность"

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Индии назвали вариант штамма коронавируса "Дельта плюс" "вызывающим озабоченность" и призвали штаты, в которых он обнаружен, принять меры по сдерживанию его распространения. Об этом сообщается в пресс-релизе индийского министерства здравоохранения и благополучия семьи, размещенном во вторник на сайте пресс-службы правительства Индии.

"INSACOG сообщил, что вариант "Дельта плюс", теперь считающийся вызывающим озабоченность, имеет следующие характеристики: повышенная проницаемость, более сильное связывание с рецепторами клеток легких, возможное снижение ответа на моноклональные антитела", - указывается в сообщении.

INSACOG (Indian SARS-CoV-2 Consortium on Genomics, "Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2") - это консорциум из 28 лабораторий Минздрава Индии, Департамента биотехнологий, Индийского совета по медицинским исследованиям (ICMR) и Совета научных и промышленных исследований (CSIR) для секвенирования генома вируса в контексте пандемии COVID-19. Как указывается в сообщении, перед INSACOG поставлена задача не только секвенировать геном вируса, но и своевременно предоставлять информацию о необходимых ответных мерах, которые должны быть приняты регионами Индии.

"Минздрав Индии сообщил штатам Махараштра, Керала и Мадхья-Прадеш, что меры реагирования в области общественного здравоохранения, оставаясь в целом такими же, как и ранее, должны стать более целенаправленными и эффективными", - говорится в документе. Штатам рекомендовано принять незамедлительные меры для сдерживания распространения этого штамма, включая предотвращение скопления людей, проведение широкомасштабного тестирования, а также охват населения вакцинацией на приоритетной основе.

Ранее во вторник заместитель главы Минздрава страны Раджеш Бхушан сообщил, что медики в Индии выявили 22 случая заражения вариантом коронавируса "Дельта плюс". 16 из 22 случаев были выявлены в городах Ратнагири и Джалгаон в западном штате Махараштра, а остальные - в штатах Керала и Мадхья-Прадеш.

Версия коронавируса, получившая официальное название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют "индийским штаммом". Сообщается, что эта версия способна инфицировать людей даже после того, как те привились вакциной против коронавируса. Вариант этого штамма "Дельта плюс" считается еще более заразным.