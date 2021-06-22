В Воронеже устранили коммунальную аварию, оставившую без воды 17 многоэтажек

ТАСС, 22 июня. Специалисты компании "РВК-Воронеж" устранили коммунальную аварию на трубопроводе, из-за которой во вторник днем остались без холодной воды 17 многоквартирных домов в Придонском микрорайоне Воронежа. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

"Специалисты РВК-Воронеж оперативно устранили нештатную ситуацию на водопроводной линии в районе улицы Папова", - сообщает пресс-служба.

В настоящий момент водоснабжение в домах полностью восстановлено, также произведена обратная засыпка котлована.