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Ситуация в Крыму после сильных ливней

МЧС разработает модель минимизации последствий паводков после аэросъемки в Крыму

Съемки уже провели в Керчи и поселке Советский

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Специалисты группы беспилотных летательных аппаратов МЧС России провели аэросъемку трех подтопленных районов в Крыму и продолжают работать в других зонах ЧС на полуострове. На основании этих данных будет разработана модель минимизации последствий паводков, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС по Крыму.

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"На сегодня специалистами рабочей группы организована и проведена аэрофотосъемка г. Керчи и пгт. Советский Кировского района. Данные населенные пункты были подвержены подтоплению в период с 16 по 18 июня 2021 года в результате сильных дождей. На основании полученных данных разработаны модели развития оперативной обстановки. Для принятия своевременных превентивных мер по минимизации последствий возможных паводков модели доведены в ЕДДС муниципальных образований и руководителям органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Запланированы аэросъемки Ялты, а также Евпатории, Феодосии, Судака, Ленинского, Симферопольского и Советского районов. "Для проведения аэрофотосъемки используется беспилотная авиационная система самолетного типа "Орлан-10" и вертолетного типа квадрокоптеры "Фантом 4". В состав группы БПЛА входят специалисты Главного управления НЦУКС, Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и специалисты Главного управления МЧС России по Республике Крым", - сообщается на сайте.

Данные, полученные с помощью беспилотников в полевых условиях, загружаются в геоинформционную систему "Обзор" атласа природных рисков и опасностей МЧС России. "Далее с применением цифровых моделей рельефа местности и специального программного обеспечения (QGIS) производится расчет параметров возможных подтоплений", - отмечается в сообщении..

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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