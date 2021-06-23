В Москве простятся с журналистом Анатолием Лысенко

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Прощание с заслуженным журналистом России, генеральным директором Общественного телевидения России Анатолием Лысенко состоится в среду в телецентре "Останкино".

"Прощание с Анатолием Григорьевичем начнется в 11 утра в четвертой студии АСК-1 "Останкино". В 14:30 состоятся похороны на Троекуровском кладбище", - сказали ТАСС в пресс-службе Общественного телевидения России.

Лысенко умер 20 июня в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.

Соболезнования в связи с уходом Лысенко выразили первые лица государства. Президент России Владимир Путин отметил, что тележурналист "всегда трудился с полной отдачей, радел за дело, был настоящим центром притяжения для молодых талантливых журналистов, с которыми искренне делился своими знаниями, идеями и планами".

Премьер-министр России Михаил Мишустин также отметил огромный вклад Лысенко в создание отечественного медиапространства, подчеркнув, что благодаря усилиям журналиста появился новый формат общественно-политических программ, ставших символом перестройки.

Лысенко родился 14 апреля 1937 года. В 1960 году окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. С 1960 года работал на Центральном телевидении. Один из создателей телепередачи "Взгляд", генеральный директор ВГТРК (1990-1996), один из основателей телеканала "ТВ-Центр" (1997). В 2012 году указом президента РФ назначен генеральным директором ОТР.