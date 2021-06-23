Песков рассказал о ревакцинации чиновников из администрации президента

"Это постоянный процесс. Люди постоянно ревакцинируются. Конечно, многие это делают, по мере необходимости. По мере того, как начинают уходить антитела, люди ревакцинируются", - сказал Песков, отвечая на вопрос, соблюдают ли в Кремле рекомендованный график ревакцинации.

Говоря о том, что в прежнее время медики рекомендовали осуществлять ревакцинацию лишь по мере падения антител до определенного уровня, а теперь появились рекомендации делать это каждые полгода, пресс-секретарь президента заметил, что об этом в Кремле известно. "Мы видели [рекомендации]. Есть врачи, с которыми нужно советоваться. Но что касается администрации, люди, по мере того, как антитела уходят, они принимают решение о ревакцинации", - добавил Песков.