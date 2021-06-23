Путин: напряженная ситуация с природными пожарами и паводками в ряде регионов сохраняется

НОВО-ОГАРЕВО, 23 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин отмечает, что ситуация с природными чрезвычайными ситуациями в ряде регионов страны остается напряженной.

"Мы знаем, что в некоторых регионах Российской Федерации, министр Зиничев Евгений Николаевич докладывал мне, сохраняются [напряженные] ситуации с паводками и пожарами", - сказал глава государства, открывая в среду встречу с членами правительства.

Путин напомнил, что недавно произошло серьезное наводнение в Крыму. "Я попросил усилить там группировку МЧС и подключиться другие силовые ведомства, в том числе Министерство обороны", - отметил он.

Президент попросил руководителей МЧС и Минобороны Евгения Зиничева и Сергея Шойгу доложить, как организована работа на месте.