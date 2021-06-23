Совфед одобрил закон об ужесточении правил медкомиссии для кандидатов на владение оружием

Медосвидетельствование будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями, но платно. Оно должно включать исследование на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психиатрическое освидетельствование. Чтобы исключить возможность предоставления подложных медсправок, заключения по итогам медкомиссии теперь будут напрямую поступать в Росгвардию в электронном виде. Бумажные справки таким образом упраздняются.

"Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, включающее в себя психологическое освидетельствование, химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, будет проводиться медицинскими организациями государственной или муниципальной систем здравоохранения, за счет средств граждан по месту их жительства (пребывания)", - говорится в законе.

Медкомиссия должна проводиться раз в пять лет. Проходить ее будут как впервые приобретающие оружие, так и владельцы оружия, в том числе наградного (за исключением военных). Кабмин РФ будет устанавливать перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием. О выявлении, в том числе внеплановом, у гражданина таких заболеваний Росгвардия будет также проинформирована в электронном виде, а владелец оружия должен будет незамедлительно сдать лицензию (разрешение) и оружие в Росгвардию. Такие требования будут касаться также лиц, которые коллекционируют или экспонируют оружие. После этого в течение двух месяцев гражданин должен будет пройти внеочередное медосвидетельствование либо лишиться права владения оружием.

Предлагается также вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 года.