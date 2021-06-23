Сертификаты привившихся дополнят информацией о сроках иммунной защиты

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила дополнить сертификаты о вакцинации информацией о сроках действия иммунной защиты от ковида и возможностью загружать данные ПЦР-тестов. Об этом она сообщила в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Мною также дано поручение министерству здравоохранения и Роспотребнадзору совместно с Минцифры дополнить сертификат вакцинированного разделом, который касается сроков действия вакцинной защиты, возможностью погружать туда данные ПЦР-тестирования, а также, в случае согласия граждан, ввести данные о том, что граждане перенесли новую коронавирусную инфекцию", - сказала Голикова.