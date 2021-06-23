Путин намерен продолжать в оперативном режиме обсуждать с Собяниным антиковидные меры

НОВО-ОГАРЕВО, 23 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал продолжать в оперативном режиме обсуждать с мэром Москвы Сергеем Собяниным меры по снижению рисков заражения ковидом для жителей столицы.

"Сергей Семенович, вы мне регулярно докладываете о том, что происходит, и о мерах, которые предпринимаются вами для того, чтобы снизить риски для наших людей, для жителей столицы. Продолжим с вами работать в таком же оперативном режиме по обмену информацией и по предлагаемым вами мерам по борьбе с ковидом", - сказал Путин, обратившись к Собянину на совещании с членами правительства в среду.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что ситуация с ковидом в городе остается очень сложной. В связи с этим власти столицы предприняли ряд новых мер, среди которых - временный запрет с 22 июня концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с участием более 500 человек. С 28 июня вводится особый порядок работы общепита: кафе и рестораны смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.