Пропавшую в Липецкой области 13-летнюю школьницу нашли живой

ТАСС, 23 июня. Тринадцатилетняя школьница, пропавшая в селе Фащевка Грязинского района Липецкой области 21 июня, найдена живой. Об этом в среду сообщает СК по региону.

"Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках доследственной проверки по факту исчезновения 13-летней школьницы в селе Фащевка Грязинского района установлено ее местонахождение", - говорится в сообщении.

Школьница ушла из дома днем 21 июня и перестала выходить на связь. Родители обратились в полицию, после чего были организованы поисковые мероприятия, в результате которых девочку нашли в Липецке у знакомой. "Каких-либо противоправных действий за время отсутствия в отношении школьницы не совершалось", - сообщили в СК.