В Петербурге за день вакцинировалось от COVID-19 рекордное число жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Более 10 тыс. жителей Санкт-Петербурга сделали первую прививку от коронавируса в среду, это рекорд, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Сегодня первично привито рекордное количество горожан - 10 132 человека, вторично - 6 120. Ранее самое большое количество привившихся было в феврале - 9 502", - говорится в сообщении.

Всего в Петербурге первично привито 811 895 человек, из них 676 001 полностью закончили цикл вакцинации. "Темпы вакцинации заметно увеличились. 10 тыс. человек в сутки - это хороший результат. Но сегодня, когда заболеваемость вновь растет, этого уже недостаточно. Чтобы противостоять новому всплеску коронавирусной инфекции, необходимо делать не менее 20 тыс. прививок день. Не ждите, прививайтесь сейчас, позаботьтесь о своем здоровье и о безопасности окружающих", - процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

В город с нарастающим итогом всего поступило более 952 тыс. доз вакцины. В Петербурге доступны три отечественных препарата, работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций, при поликлиниках есть выездные прививочные бригады, часть из них проводят вакцинацию в 25 мобильных пунктах.

В Петербурге выявили 460 558 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 432 842 человека, умерли 15 596. За последние сутки в городе выявили 1 092 случая заражения.