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В Дагестане число вакцинированных от COVID-19 за последние пять дней увеличилось на 20%

За этот период прививки поставили около 20 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 23 июня./ТАСС/. Количество вакцинированных в Дагестане за последние пять дней увеличилось на 20%. Всего в регионе привились от COVID-19 около 130 тыс. человек, сообщила в среду ТАСС руководитель пресс-службы министерства здравоохранения региона Зарина Агмадова.

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"Мы наблюдаем значительный рост количества вакцинированных наших жителей. В республике вакцинацию прошли уже около 130 тыс. дагестанцев. За последние пять дней привились примерно 20 тыс. дагестанцев. По нашим наблюдениям, увеличение почти на 20%", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в республике пока остается напряженной.

"Но несмотря на это, речи об обязательной вакцинации граждан нет. Вакцинация - это абсолютно добровольное дело", - добавила она.

По информации Минздрава Дагестана, всего в республике действует 86 стационарных и 47 мобильных пунктов вакцинации, которые работают и в выходные дни.

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РоссияДагестанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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