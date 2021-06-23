В Дагестане число вакцинированных от COVID-19 за последние пять дней увеличилось на 20%

МАХАЧКАЛА, 23 июня./ТАСС/. Количество вакцинированных в Дагестане за последние пять дней увеличилось на 20%. Всего в регионе привились от COVID-19 около 130 тыс. человек, сообщила в среду ТАСС руководитель пресс-службы министерства здравоохранения региона Зарина Агмадова.

"Мы наблюдаем значительный рост количества вакцинированных наших жителей. В республике вакцинацию прошли уже около 130 тыс. дагестанцев. За последние пять дней привились примерно 20 тыс. дагестанцев. По нашим наблюдениям, увеличение почти на 20%", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в республике пока остается напряженной.

"Но несмотря на это, речи об обязательной вакцинации граждан нет. Вакцинация - это абсолютно добровольное дело", - добавила она.

По информации Минздрава Дагестана, всего в республике действует 86 стационарных и 47 мобильных пунктов вакцинации, которые работают и в выходные дни.