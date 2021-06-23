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Ставрополью нужно в четыре раза увеличить число привитых от коронавируса

Это необходимо для формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в регионе

СТАВРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Увеличение числа вакцинированных от коронавируса в четыре раза позволит сформировать коллективный иммунитет на Ставрополье. Пока иммунизацию в регионе прошли 309 тыс. человек, сообщил в среду губернатор Владимир Владимиров.

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"В крае вчера прививку первым компонентом сделали 2,7 тыс. человек. Всего прошли иммунизацию против коронавируса 309 тыс. человек. Но чтобы сформировать коллективный иммунитет, надо в четыре раза больше. Об этом стоит думать. Это наше здоровье и жизнь наших родных", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Призывая записаться на вакцинацию, Владимиров привел пример Москвы, где запись на прививку от коронавируса выросла десятикратно. "Это значит, что москвичи уже в ближайшие месяцы смогут стабилизировать у себя эпидситуацию и вернуться к нормальной жизни. Простой пример того, что каждый человек может сделать, чтобы остановить пандемию", - написал глава региона.

С начала пандемии в регионе выявили 56 327 случаев коронавируса, выздоровели 53 395 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 1 629 пациентов. За последние сутки в регионе выявили 94 новых случая коронавируса, рост заражаемости с начала рабочей недели превысил 16%.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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