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В Дагестане допустили обязательную вакцинацию при ухудшении ситуации с ковидом

Ее могут ввести для отдельных категорий граждан

МАХАЧКАЛА, 23 июня. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов допустил, что при ухудшении ситуации с распространением коронавируса в регионе могут ввести обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан.

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"Республика при ухудшении ситуации может прийти к обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Она обязательна, потому что эти категории имеют постоянный контакт с населением. Например, для тех же медработников, которые в силу контакта с больными сами рискуют заразиться и дальше передавать инфекцию", - сказал врио главы республики на пресс-конференции в Махачкале.

По его словам, главы муниципальных образований или другие должностные лица должны принимать необходимые меры по обеспечению безопасности населения.

"Это связано не только с вакцинацией, это связано и с тестированием населения, и с изоляцией заболевших, ... и даже с госпитализацией. У нас есть люди, которые болеют, но никуда не обращаются, в итоге они поступают в больницу в тяжелом состоянии. Мы должны обеспечивать безопасность населения. Вакцинация - один из способов, и, как говорят специалисты, наиболее эффективный способ", - сказал Меликов, уточнив что в настоящее время в Дагестане процент вакцинированных стал увеличиваться.

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РоссияДагестанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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