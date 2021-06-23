В Дагестане допустили обязательную вакцинацию при ухудшении ситуации с ковидом

"Республика при ухудшении ситуации может прийти к обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Она обязательна, потому что эти категории имеют постоянный контакт с населением. Например, для тех же медработников, которые в силу контакта с больными сами рискуют заразиться и дальше передавать инфекцию", - сказал врио главы республики на пресс-конференции в Махачкале.

По его словам, главы муниципальных образований или другие должностные лица должны принимать необходимые меры по обеспечению безопасности населения.

"Это связано не только с вакцинацией, это связано и с тестированием населения, и с изоляцией заболевших, ... и даже с госпитализацией. У нас есть люди, которые болеют, но никуда не обращаются, в итоге они поступают в больницу в тяжелом состоянии. Мы должны обеспечивать безопасность населения. Вакцинация - один из способов, и, как говорят специалисты, наиболее эффективный способ", - сказал Меликов, уточнив что в настоящее время в Дагестане процент вакцинированных стал увеличиваться.