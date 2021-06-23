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Ситуация в Крыму после сильных ливней

В Крыму применят технику, которую российские военные использовали для дезинфекции в Италии

Дезинфекцию общественных пространств и социальных учреждений проведут в регионе, чтобы исключить возникновение инфекционных вспышек после подтоплений

ЯЛТА, 23 июня. /ТАСС/. Технику для дезинфекции, которую российские военные использовали в Италии и Сербии, будут применять на территории Республики Крым для дезинфекции общественных пространств и социальных учреждений, сообщил представитель радиационной, химической и биологической защиты Минобороны в среду на заседании оперштаба в Ялте.

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"Завтра прибудут машины, которые выполняют аэрозольную дезинфекцию 75-процентным раствором спирта. Это современные машины, которые применялись в Италии, Сербии, зарекомендовали себя эффективно. Предлагаю с Роспотребнадзором республиканским определиться с объектами - социальные объекты, скорее всего", - сказал представитель Минобороны.

Дезинфекция, по его словам, необходима, чтобы исключить возникновение инфекционных вспышек. "По опыту ликвидаций последствий в Тулуне дезинфекция - это обязательная мера для того, чтобы предотвратить инфекционные заболевания. Силы и средства войск РХБ-защиты сосредоточены, в готовности выполнять мероприятия", - добавил представитель Минобороны.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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