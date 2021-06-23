В Ялте разрешат купаться в море после подтоплений не раньше 28 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Купание в Черном море на пляжах Ялты, которое было запрещено из-за последствий непогоды, будет разрешено не раньше следующей недели. До этого времени сотрудники управления Роспотребнадзора будут проводить необходимые исследования воды, сообщила в среду в ходе заседания комиссии по чрезвычайной ситуации Республики Крым главный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская.

"Мы не можем одномоментно "покрыть" 83 пляжа, все наши силы брошены на проверку водопроводной воды. С понедельника предприниматели начинают плановый контроль на своих пляжных картах, и в зависимости от результатов будут предприниматься решения об открытии пляжей", - сказала Пеньковская.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов также отметил, что в результате подтоплений и сильных дождей множество вредных веществ, в том числе из канализации, попали в море.

"Любое попадание внутрь организма воды может повлечь отравление, ротавирусную инфекцию и так далее. Прошу помнить о том, что вода сегодня стянула все в море, в том числе канализационные стоки, они еще не осели", - отметил Аксенов.

В Крыму из -за сильных дождей и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 55, один человек числится пропавшим без вести.