В Кабардино-Балкарии в сутки прививаются от коронавируса в среднем 2,5 тыс. человек

Темпы вакцинации глава КБР Казбек Коков обсудил с главами администраций городов и районов республики. Ранее отмечалось, что за последние дни количество желающих вакцинироваться увеличилось в четыре раза.

НАЛЬЧИК, 23 июня. /ТАСС/. В среднем около 2,5 тыс. человек вакцинируются от коронавируса в Кабардино-Балкарии (КБР) за сутки. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"По информации Рустама Калибатова [министра здравоохранения КБР], за последние сутки темпы вакцинации населения от коронавирусной инфекции не снизились, в среднем за сутки в республике вакцинируются около 2,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В администрации главы региона пояснили, что вакцинацию можно пройти уже во всех амбулаториях и поликлиниках региона. Ранее сообщалось, что для вакцинация населения развернули более 50 прививочных пунктов и работали около 40 прививочных бригад. "В связи с высокими темпами вакцинации Минздрав КБР обратился в федеральное профильное министерство с просьбой увеличить объемы поставок вакцины в Кабардино-Балкарскую Республику", - отметили в пресс-службе.

Сейчас в КБР доступны вакцины "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Прививку получили более 53,7 тыс. человек. По данным на 23 июня, в КБР выявили 24 695 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 23 876, умерли 490 человек. В госпиталях получает медицинскую помощь 283 пациент, из них в реанимациях находятся 42.