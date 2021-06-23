В Нижнем Новгороде отменили фестиваль "Рок чистой воды" из-за ухудшения эпидобстановки

НИЖНОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Рок чистой воды", проходящий в Нижнем Новгороде, отменили из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и резкого увеличения заболеваемости коронавирусом в регионе. Об этом сообщили организаторы мероприятия в официальной группе сети "ВКонтакте".

"Оргкомитет фестиваля "Рок чистой воды" вынужден вновь принять решение о его отмене. Причиной послужили ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка и резкое увеличение роста заболеваемости коронавирусом в регионе. <…> Ограничительные меры на посещение массовых мероприятий, начавшие действовать с 18 июня, укрепили нас в принятии этого трудного решения", - говорится в сообщении председателя оргкомитета, продюсера фестиваля Игоря Крупина.

При этом организаторы сообщили, что фестиваль "обязательно состоится", когда стабилизируется обстановка в стране и Нижнем Новгороде. При этом в оргкомитете подчеркнули, что не хотят разделять гостей "ни по какому признаку".

Первый фестиваль прошел в Горьком в 1990 году. Спустя 26 лет перерыва в 2016 году мероприятие возродилось и прошло в Нижнем Новгороде, став лауреатом премии "Пробуждение" в номинации "Возвращение года". В 2020 году из-за пандемии фестиваль отменили.

Ограничения и обстановка в регионе

Согласно последним требованиям, введенным указом губернатора региона Глеба Никитина от 16 июня, организаторы, участники, зрители, посетители допускаются на массовые мероприятия при предъявлении оригинала одного из документов: сертификата прививки от COVID-19, отрицательного результата ПЦР-теста (срок действия - не более трех дней), для несовершеннолетних лиц требуется результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более трех дней).

Также документы необходимы при посещении кинотеатров, театров, детских развлекательных центров, спортивных мероприятий.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 23 июня в Нижегородской области выявили почти 122,6 тыс. случаев коронавируса. Медики вылечили около 115,3 тыс. человек, более четырех тыс. пациентов умерли.