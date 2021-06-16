Нижегородцев начнут пускать на массовые мероприятия по тестам и сертификатам вакцинации

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области с 18 июня ограничат доступ местных жителей на массовые мероприятия, для их посещения необходимо будет предъявлять результаты теста на коронавирус или сертификат о пройденной вакцинации, сообщает в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В Нижегородской области ограничивается доступ на массовые мероприятия. Соответствующие изменения в указ "О введении режима повышенной готовности" внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Изменения вступают в силу с 18 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Согласно новым требованиям, организаторы, участники, зрители, посетители и другие лица допускаются на массовые мероприятия при предъявлении оригинала (qr-кода с ЕПГУ) сертификата профилактической прививки от COVID-19 или отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия - не более трех дней). Несовершеннолетним необходимо предъявлять результаты экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более трех дней), результаты исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия - не более 60 дней). Также можно будет предъявить так называемый универсальный документ посетителя мероприятий.

Соответствующие подтверждения будут необходимы при посещении кинотеатров, театров, детских развлекательных центров, спортивных мероприятий. "Эти требования касаются также мероприятий на свежем воздухе. Важно максимально исключить возможность распространения вируса в ходе таких событий", - приводит пресс-служба слова губернатора Глеба Никитина.

Как добавил Никитин, в ближайшее время будет представлена возможность получения универсального документа посетителя мероприятий, с помощью которого можно будет подтвердить наличие необходимых справок. Министерству культуры региона необходимо разработать и утвердить в срок до 21 июня порядок оформления, продления действия универсального документа посетителя мероприятий.

Работа с детьми

Также, согласно новым требованиям, руководители дошкольных образовательных организаций, организаций отдыха детей и их оздоровления, детских комнат, аттракционов и других объектов для отдыха и развлечений должны допускать к работе с детьми только вакцинированных от коронавируса работников или сотрудников, имеющих справки об отрицательных результатах ПЦР-теста (срок действия не более 3-х дней) или справки о результатах исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия - не более 60 дней), изготовленные за счет средств организации.

"К сожалению, заметной становится тенденция, когда коронавирус непросто протекает даже у самых юных пациентов. Сотрудникам образовательных организаций и родителям необходимо крайне внимательно отнестись к этому и приложить все усилия, чтобы максимально обезопасить детей от заражения. Стабильная деятельность организаций, работающих с детьми, крайне важна для нас всех", - цитирует Глеба Никитина пресс-служба.

В Нижегородской области выявили более 120,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 114,3 тыс. человек выздоровели, зафиксировано более 3,8 тыс. летальных случаев.