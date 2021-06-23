Цыденов сообщил, что в Бурятии ежедневно вакцинируются около 7-8 тыс. человек

ТАСС, 23 июня. Около 7-8 тыс. человек ежедневно вакцинируются от коронавируса в Республике Бурятия. В регионе открыто более 60 пунктов, сообщил в среду глава региона Алексей Цыденов в эфире телеканала "Россия-24" .

"Вакцины поставляются регулярно. У нас первым и вторым компонентом примерно 7-8 тыс. человек в сутки прививается. У нас более 60 пунктов вакцинации развернуто. Плюс мы мобильный развернули пункт. Сейчас вакцина поступает в принципе в соответствии с тем графиком, как мы ее используем", - сказал он.

Глава республики также сообщил, что регион направил ходатайство в Роспотребнадзор о введении обязательной вакцинации для работников, связанных с постоянным взаимодействием с людьми.

Ранее ТАСС сообщал, что в Бурятии с 27 июня по 11 июля вводится локдаун. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений - переломить эпидемическую обстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд, пояснили в оперштабе.

"Я все-таки надеюсь, что ситуация будет улучшена, если полный локдаун, и он соблюдается всеми жителями, не дает результатов, то смысла нет его продлевать. Если полный локдаун даст результаты, тогда результаты есть, следовательно, можно ограничения поэтапно снимать, поэтому, я все-таки надеюсь, что две недели - это как раз тот срок, который позволит ситуацию переломить", - добавил он.

По состоянию на 23 июня в Бурятии зарегистрировано 42 435 больных COVID-19, из них 258 - за последние сутки. Умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 066 человек, из них 20 за последние сутки. В стационарах в настоящее время получают лечение 2 866 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, занятость коечного фонда составляет 92,7%.