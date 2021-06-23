Вологодская область увеличила темпы вакцинации от коронавируса в пять раз

ВОЛОГДА, 23 июня. /ТАСС/. Вологодская область занимает 56-е место среди субъектов Российской Федерации по темпам вакцинации от коронавируса. За последнюю неделю число жителей региона, желающих привиться от COVID-19, увеличилось в пять раз, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе правительства области.

Ранее в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова назвала Вологодскую область среди тех регионов, где самое низкое число вакцинированных от коронавируса. Меньше всего привитых также в Дагестане, Владимирской и Ульяновской областях, заявила вице-премьер России.

"Вологодская область наращивает темпы вакцинации. За последнюю неделю число жителей региона, желающих привиться от COVID-19, увеличилось в пять раз. Ежедневно вакцинируется до 3 000 человек. Первым компонентом привито 138 тыс., вторым - 113 тыс. человек. Для предотвращения дальнейшего распространения пандемии и скорейшего возвращения к нормальной жизни необходимо выработать коллективный иммунитет. Наша цель - к осени привить 60% взрослого населения региона. По нашей информации, на сегодня регион по темпу вакцинации занимает 56-е место среди субъектов РФ, а иммунизация проводится с учетом поставок вакцины на территорию региона", - привела пресс-служба слова заместителя губернатора области Ларисы Каманиной в ответ на запрос ТАСС.

По информации замгубернатора, в области открыт 141 прививочный пункт - в медицинских организациях, торговых центрах. На предприятия выезжают прививочные бригады, на центральных площадях городов в дневные и вечерние часы работают передвижные мобильные комплексы. С 26 мая начали работу передвижные пункты вакцинации от коронавируса на территории дачных кооперативов.

"Возможность вакцинироваться должна быть предоставлена в удобное время, поэтому губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил объявить день вакцинации для сотрудников выходным днем. Это станет для государственных гражданских служащих нормой, которую закрепят в коллективных договорах. Последовать примеру глава региона призвал руководителей предприятий и организаций всех форм собственности", - отметила Каманина.

Как сообщила замгубернатора на заседании регионального оперштаба во вторник, в регион отгружено более 151 тыс. комплектов вакцины, она израсходована на 90%, объем прививок выполнен на 25% от плана. В ближайшее время ожидается поставка в область еще 27 тыс. доз вакцины. Глава региона поручил нарастить темпы вакцинации.

На 23 июня в области выявлено 47 304 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 70 человек. Выздоровел 43 961 человек, умерли 1 144.