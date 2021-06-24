Власти США допустили, что штамм коронавируса "Дельта" вызывает более тяжелое заболевание

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Индийский вариант коронавируса (штамм "Дельта" по новой классификации ВОЗ) может вызывать более тяжелое заболевание, чем другие разновидности, американские специалисты выясняют, так ли это. С данным заявлением выступила в среду в эфире телеканала NBC глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.

"Индийская разновидность еще более заразная, чем британская", - сказала она. "Она не только более заразная, но есть некоторые опасения, что она может вызывать более тяжелое заболевание. Поэтому мы очень внимательно следим за этим", - отметила Валенски.

Как сообщила руководитель ЦКПЗ, американские специалисты полагают, что полная вакцинация защищает от индийского варианта коронавируса. "Есть предварительные данные из Соединенного Королевства относительно того, что если вы получили только одну дозу [вакцины], то это может не давать такую защиту, - добавила Валенски. - Так что мы призываем всех не ограничиваться только первой дозой вакцины, но получить и вторую".

На прошлой неделе глава ЦКПЗ заявила, что штамм "Дельта" с большой вероятностью вскоре станет в США преобладающим. Валенски отметила, что ранее британская разновидность коронавируса "за один или два месяца стала доминирующей" в США. Она добавила, что, вероятно, "так же будет и со штаммом "Дельта".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 33,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 602 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.