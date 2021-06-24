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В Москве разъяснили, как получить QR-код после вакцинации от COVID-19 в частных клиниках

Список лабораторий, где, сдав ПЦР-тест, можно получить QR-код, опубликован на сайте депздрава

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Привившиеся от коронавируса в частных клиниках Москвы могут получить QR-код после проверки внесения данных в федеральный регистр вакцинированных. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

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"Если вы вакцинировались не в медицинских учреждениях, подведомственных департаменту здравоохранения города Москвы (частные или ведомственные медицинские учреждения, или медицинские учреждения других субъектов РФ) и не смогли получить QR-код на по ссылке immune.mos.ru или в приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", значит, информации о вас нет в едином регистре вакцинированных. Необходимо обратиться медицинское учреждение, где была сделана прививка, для проверки внесения данных в федеральный регистр вакцинированных", - сказали в штабе.

Список лабораторий, где, сдав ПЦР-тест, можно получить QR-код, опубликован на сайте депздрава. Если вы сдавали ПЦР-тест в одной из лабораторий, подключенных к ЕМИАС, но не можете получить QR-код, необходимо обратиться в медицинскую организацию, в которой проводился тест, для проверки корректности переданных данных в ЕМИАС.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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