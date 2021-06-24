Дворцы и музеи Ялты возобновили экскурсии в тестовом режиме

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Крупные туристические объекты, такие как Воронцовский и Ливадийский дворцы, а также музеи Пушкина и Чехова в Ялте и Гурзуфе, возобновили прием экскурсионных групп, но пока работают в тестовом режиме, сообщили ТАСС в четверг в учреждениях.

"Мы открыты, но все меняется стремительно. Понимаем, что, если появится какое-то распоряжение, все может измениться", - сообщили в Ливадийском дворце.

В Воронцовском дворце в Алупке ТАСС сообщили, что экскурсии возобновлены, но они также в любой момент могут быть остановлены. "Мы сейчас работаем в тестовом режиме, экскурсии на данный момент есть. Но в любой момент, если ситуация изменится, мы можем закрыться. Если кому-то доставили неудобство, то просим прощения", - сказали ТАСС в экскурсионном отделе Воронцовского дворца.

В Крымском литературно-художественном мемориальном музее-заповеднике, к которому относятся дом-музей Чехова в Ялте, музей Пушкина в Гурзуфе и другие объекты, также сообщили о возвращении к работе. "Мы сегодня работаем первый день, с 10 утра, все отделы: в Ялте и в Гурзуфе. К нам можно прийти, купить билеты", - подтвердил представитель музея.

Южный берег Крыма более 100 лет является популярным курортом, до революции здесь строили дома и дворцы представители высшего общества Российской империи, в том числе несколько поколений императоров. Кроме того, здесь отдыхали, творили и имели недвижимость деятели искусства: Александр Пушкин, Антон Чехов, Максимилиан Волошин, Иван Айвазовский и многие другие. Ялта была одним из наиболее популярных курортов, многие старинные здания в городе признаны объектами культурного наследия.