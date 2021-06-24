"Ковивак" исследуется на эффективность против индийского штамма коронавируса

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Центр им. Чумакова изучает эффективность вакцины от коронавируса "Ковивак" против нового индийского штамма. Об этом сообщил в четверг заместитель генерального директора по проектной деятельности и инновациям центра Константин Чернов в интервью радиостанции "Эхо Москвы" .

"Проверяем, смотрим. Мы сейчас на животных моделях это посмотрим, и скажем. Пока, исходя из, так скажем, сиквенса и данных по геному этого штамма, каких-то фатальных изменений в фенотипе, которые бы препятствовали тому, чтобы вакцину можно было применять, там нет", - сказал он, отвечая на вопрос о действенности вакцины против индийского штамма.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" (Центр им. Чумакова). В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).