Росрыболовство сообщило, что около 70% экипажей судов уже вакцинировано от коронавируса

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Около 70% экипажей российских рыбопромысловых и транспортных судов уже вакцинировано от нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"По информации судовладельцев, на данный момент привито до 70% действующего плавсостава, у ряда компаний показатель достиг 90%", - отмечается в сообщении.

По оценкам Росрыболовства, дополнительная потребность в вакцинации на флоте составляет около 20 тыс. человек. Как сообщили в ведомстве, Росрыболовство и Роспотребнадзор 24 июня провели совещание по вопросу противодействия COVID-19. По итогам встречи ведомства договорились проработать возможность введения обязательной вакцинации для всех членов экипажей рыбопромысловых и транспортных судов.

"Мы обязаны обеспечить стопроцентную защиту отрасли от коронавируса, поэтому нельзя ставить вопрос о частичной вакцинации", - отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков, слова которого приводятся в сообщении. По его мнению, судовладельцам необходимо своевременно организовать вакцинацию всех членов экипажей. "Вступает в активную фазу промысел лососей на Дальнем Востоке, приезжают сезонные работники из других регионов, впереди второй этап охотоморской путины - масштабный промысел минтая и сельди", - подчеркнул глава Росрыболовства.