Власти Буэнос-Айреса отметили высокий уровень безопасности вакцины "Спутник V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июня. /ТАСС/. Исследование, проведенное Министерством здравоохранения Буэнос-Айреса в отношении российской вакцины от коронавируса "Спутник V", показало высокий уровень безопасности препарата и отсутствие серьезных побочных эффектов. Соответствующее заявление в четверг опубликовано на сайте правительства аргентинской столицы.

"Согласно исследованию Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, у вакцины "Спутник V" наблюдается низкое число серьезных побочных эффектов и благоприятные показатели безопасности", - отмечается на сайте правительства региона. Также сообщается, что смертей вследствие вакцинации "Спутником V" не зарегистрировано.

Аргентина стала первой из латиноамериканских стран, зарегистрировавших "Спутник V" на своей территории. Это было сделано в рамках ускоренной процедуры. Вакцинация российским препаратом в республике началась 29 декабря 2020 года.

Как заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), "мировой опыт показывает, что "Спутник V" имеет наилучший профиль по безопасности по сравнению с другими вакцинами". "Это подтверждается международными данными, которые поступают как от национальных, так и региональных министерств здравоохранения в целом ряде государств в разных регионах мира, где "Спутник V" успешно применяется для защиты здоровья граждан", - отметил глава РФПИ.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину "Спутник V" и подала заявку на регистрацию этого препарата в ЕС, а также во Всемирную организацию здравоохранения. Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.