В Свердловской области возможны перебои с выгрузкой сертификатов о вакцинации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. В Свердловской области зафиксировали случаи медленной выгрузки сертификатов о вакцинации от коронавируса на портале госуслуг. Перебои с публикацией наблюдаются из-за увеличившегося числа привитых жителей региона. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе региона в четверг.

"В настоящий момент из-за существенно увеличившегося числа уральцев, обращающихся за иммунизацией, действительно наблюдаются единичные сбои, связанные с медленной выгрузкой данных о результатах вакцинации в личные кабинеты граждан на портале госуслуг. Разработчики и специалисты прилагают все усилия для устранения неполадок и для повышения эффективности работы системы", - сказали в оперштабе.

Там также отметили, что отсутствие информации в личном кабинете портала возможно в течение нескольких дней после вакцинации, тем не менее все данные сохранены и будут выложены.

По данным на 24 июня, в Екатеринбурге закончилась вакцина, а на весь регион осталось менее 20 тыс. доз. По словам губернатора региона Евгения Куйвашева, с пятницы в больницы Екатеринбурга и области поступит новая партия из 36 тыс. доз вакцины "Спутник V". Также в ближайшее время ожидается поставка вакцины "Спутник Лайт".

В Свердловской области наблюдается рост числа случаев коронавируса, сейчас их общее количество превысило 92 тыс. В связи с возобновлением неблагоприятной эпидемиологической ситуации в области переносятся массовые мероприятия, невакцинированных студентов колледжей переводят на дистанционное обучение, также обсуждается введение штрафов за несоблюдение масочного режима.