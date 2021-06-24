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Власти Удмуртии пока не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

При этом, по словам главы региона Александра Бречалова, всего планируется привить около 700 тыс. человек. В данный момент вакцинацию прошли около 23% жителей от общего числа населения республики

ИЖЕВСК, 24 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртской Республики пока не будут делать вакцинацию от новой коронавирусной инфекции обязательной. Об этом в четверг в прямом эфире ГТРК "Удмуртия" сообщил глава региона Александр Бречалов.

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"Вакцинация в Удмуртии в настоящий момент добровольная. Но вы видите заявления региональных штабов, в частности Москвы, Кубани, которые вводят определенные ограничения. Это решение другого региона, они на это имеют право", - сказал он. Бречалов подчеркнул, что в Удмуртии "никто никого не обязывает прививаться".

Бречалов также сообщил, что в Удмуртии наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. "Но напрягает несколько не только сам по себе факт роста, а протекание болезни. Сейчас каждый третий случай из выявленных протекает в средней или в тяжелой форме, чего не было ни год назад весной, ни осенью. Помимо этого, идет смещение такого акцента: если в осеннюю вторую волну у нас больше заболеваний фиксировалось среди людей старшего возраста 60 плюс, то вот из 68 заболевших за прошедшие сутки 51 человек - это [граждане] трудоспособного возраста и молодежь. Поэтому ситуация вот такая. Очевидно, третья волна", - сказал он.

Глава региона заметил, что система здравоохранения и врачи готовы к любому сценарию развития событий, в республике сформирован достаточный коечный фонд, оснащенный современным оборудованием и необходимым запасом лекарственных средств. По его словам, в регион регулярно поступает вакцина. "Цель наша - привить около 700 тыс. жителей Удмуртской Республики начиная с 18 лет. Примерно 23% от заданной цифры, от цели, мы вакцинировали. Это чуть больше 160 тыс. человек. Это конечно же очень мало, и еще раз повторяю, что возможности с точки зрения вакцины у нас гораздо больше", - сказал он. Бречалов рассказал, что в республике выросли темпы вакцинации до 5 тыс. человек в сутки, количество пунктов вакцинации увеличилось с 63 до 108, а выездных - с 9 до 30.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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