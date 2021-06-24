Отличившихся при ликвидации последствий подтопления в Крыму представят к наградам

"Героев хватает - и гражданских служащих, и Минобороны, и МЧС. Я прошу все ведомства после окончания режима ЧС, это касается и муниципальных служащих, ресурсников, работали все вместе, представить списки к награждению людей, которые отличились, достойных очень много, всем слова благодарности", - сказал он в ходе заседания комиссии по чрезвычайной ситуации в четверг.