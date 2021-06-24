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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Отличившихся при ликвидации последствий подтопления в Крыму представят к наградам

Глава республики попросил предоставить наградные списки

ЯЛТА /Республика Крым/, 24 июня. /ТАСС/. Отличившихся при ликвидации последствий подтопления в Крыму представят к наградам. Глава республики Сергей Аксенов поручил представить наградные списки после завершения режима ЧС в регионе.

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"Героев хватает - и гражданских служащих, и Минобороны, и МЧС. Я прошу все ведомства после окончания режима ЧС, это касается и муниципальных служащих, ресурсников, работали все вместе, представить списки к награждению людей, которые отличились, достойных очень много, всем слова благодарности", - сказал он в ходе заседания комиссии по чрезвычайной ситуации в четверг.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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