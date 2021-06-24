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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Аксенов поручил запустить общественный транспорт в Ялте 25 июня

По словам главы региона, городские таксисты пользуются ситуацией с ограничением движения транспорта, связанной с подтоплениями, и завышают цены на поездки

ЯЛТА /Республика Крым/, 24 июня. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил запустить общественный транспорт в Ялте, где движение было ограничено из-за ливня и подтоплений, и обратить внимание на службы такси, завышающие цены.

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"В Ялте службы такси работают по тройному тарифу, пользуясь ситуацией с общественным транспортом. С утра все улицы, по которым хотя бы одна сторона является проездной, мы общественный транспорт запускаем", - сказал Аксенов в четверг на заседании оперативного штаба.

При этом он допустил, что пока не смогут возобновить работу большие автобусы и троллейбусы.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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