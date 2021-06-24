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Ситуация в Крыму после сильных ливней

В Ялте непривитых от гепатита и дизентерии могут отстранить от работы

По словам главы крымского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, это может привести к закрытию предприятий общественного питания и торговли в городе

ЯЛТА, 24 июня. /ТАСС/. В Ялте непривитых против гепатита и дизентерии могут отстранить от работы; низкий уровень вакцинации также может стать причиной закрытия предприятий общественного питания и торговли после подтоплений в городе. Об этом сообщила в четверг глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

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"По эпидемическим показаниям в связи с чрезвычайной ситуацией прививки определенных контингентов являются обязательными. Лица, не привитые против гепатита и дизентерии, могут быть отстранены от работы, соответственно, учреждение может быть закрыто. Дополнительно создано семь бригад Министерством здравоохранения Республики Крым", - сказала она на заседания комиссии по чрезвычайной ситуации.

Пеньковская отметила, что иммунизация против гепатита А и дизентерии позволит обеспечить коллективную безопасность в городе. "На сегодня привито против гепатита А всего более 2,5%. 100% должны быть привиты в течение семи дней после возникновения чрезвычайно ситуации. Активность очень низкая, на сегодняшний день это очень серьезная проблема. Риски остаются, не хотелось бы к ситуации ковидной иметь вспышки дизентерии и гепатита А", - сказала она.

Управление Роспотребнадзора уже рекомендовало учреждениям общественного питания Ялты использовать в работе одноразовую посуду для предупреждения возможных вспышек инфекционных заболеваний. "По одноразовой посуде, к сожалению, ситуация печальная. Рекомендаций придерживается меньшая часть учреждений общепита, к сожалению. О чем тогда говорить? Не хватает еще в итоге нарушения мер, чтобы другие инфекции появились", - сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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