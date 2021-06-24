Минтруд разъяснил правила получения пособий для беременных и родителей-одиночек

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минтруд РФ разъяснил правила получения пособий для будущих мам, находящихся в трудной финансовой ситуации, и одиноких родителей. Как говорится в опубликованном в четверг на сайте ведомства сообщении, неработающие мамы тоже смогут получать пособие, если соблюдено правило нулевого дохода: в период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов был заработок или объективные причины его отсутствия.

С 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет.

"Женщина, которая не работает в момент обращения за пособием, тоже может его получать, если соблюдено правило нулевого дохода. То есть, в период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов семьи был заработок или объективные причины его отсутствия", - сказано в сообщении.

Пособие смогут получить женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности, если доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе. Ежемесячное пособие выплачивается с места постановки на учет за полный месяц, включая месяц родов. Если женщина встала на учет еще до 1 июля, она также может подать заявление на выплату. Тогда пособие будет поступать с месяца обращения и до родов.

Для одиноких родителей с детьми в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно пособие предоставляется, если доход в семье меньше одного прожиточного минимума. Выплата положена на каждого ребенка. Она будет расти ежегодно с 1 января в соответствии с ростом регионального прожиточного минимума на ребенка. Уплата алиментов не является причиной для отказа в назначении пособия. Также выплата распространяется на детей-сирот. Обратиться за ней можно онлайн через портал госуслуг или в территориальных отделениях Пенсионного фонда.