РПЦ пока не вводит дополнительных ограничений в храмах из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Руководство Русской православной церкви (РПЦ) пока не давало рекомендаций о дополнительных ограничениях для прихожан в храмах из-за осложнения ситуации с коронавирусом в Москве и Подмосковье, однако ранее введенные меры также не ослаблялись, сообщил ТАСС в четверг протоиерей Московской епархии Дионисий (Крюков)

"Сохранять дистанцию, надевать маску, при причастии использовать специальный дезинфицирующий спиртовой раствор - все это как было, так и продолжается. Нам еще раз просто повторили, что ситуация по-прежнему напряженная, и мы так и пользуемся всеми теми рекомендациями, которые были введены еще больше года назад", - сказал Дионисий.

Он добавил, что в приходах также выполняют рекомендации проводить службы на улице, если приходит большое число верующих. Других дополнительных рекомендаций в последнее время не поступало, отметил собеседник агентства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания смогут только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Сотрудники заведений будут проверять QR-коды на входе, сверяя данные с паспортом.

В четверг председатель Синодального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда в своем Telegram-канале сообщил, что "церковь не может вводить условия посещения храмов по QR-кодам".

Москва находится на первом месте среди регионов России по числу заболевших коронавирусом. Главный санитарный врач столицы Елена Андреева ранее обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций. Подмосковье по числу заразившихся в России находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга.