В Гурзуфе полностью восстановили нарушенное ливнями газоснабжение

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Подача газа в дома жителей поселка Гурзуф под Ялтой, нарушенная во время ливней и подтоплений, восстановлена, сообщается в пятницу на странице администрации города в Facebook.

Из-за повреждения газопровода без газа оставались около 1 тыс. человек, или 371 абонент. Ремонтные бригады пытались добраться до трубы, которая находится под водой.

"Гурзуф - подключен 371 абонент", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что в Ялте остаются без газа 19 абонентов на трех улицах. Электроснабжение восстановлено, но частичное отключение произошло на улице Найденова, 8.

Остаются подтопленными 13 домов. "Произведена санобработка в четырех домах по улице Карла Маркса д. 8, 10, 14, 16. Очищена придомовая территория по ул. Садовая д. 30 - 150 кв.м. Вывезено 3 360 т мусора, прочищено каналов, ливнестоков, 150 м. В ликвидации последствий стихии задействованы 6 248 человек и 656 единиц техники", - уточняет администрация.