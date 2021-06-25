Калининград получит 55 тыс. комплектов вакцины с учетом решения об обязательной вакцинации

КАЛИНИНГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области договорились с Минздравом РФ о поставках в регион дополнительной партии из 55 тыс. комплектов вакцины от нового коронавируса с учетом решения регионального управления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации сотрудников некоторых отраслей. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Instagram губернатор области Антон Алиханов.

"Сегодня с министром здравоохранения РФ Михаилом Альбертовичем Мурашко договорились о поставке в регион 55 000 комплектов вакцины в ближайшее время с учетом введенной Роспотребнадзором по Калининградской области обязательной вакцинации сотрудников ряда отраслей и служащих государственных органов", - написал Алиханов.

Губернатор уточнил, что запас вакцины в области на данный момент составляет около 15 000 комплектов. Население активно отреагировало на разъяснения о необходимости вакцинации. Только за четверг прививки сделал 2 641 человек.

Главный санитарный врач области 23 июня подписала постановление об обязательной вакцинации, в частности работников сферы транспорта, общепита, образования, торговли, здравоохранения. В срок до 20 августа двумя компонентами вакцины от новой коронавирусной инфекции должны быть привиты не менее 60% сотрудников предприятий и учреждений, которых касается решение об обязательной вакцинации. Всего, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в рамках обязательной вакцинации планируется привить порядка 55,5 тыс. жителей региона. По последним данным, в области от коронавируса привиты 144 040 человек, в том числе 118 954 - двумя компонентами вакцины.