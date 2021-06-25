Очередь на вакцинацию от COVID-19 образовалась в двух ТЦ в Подмосковье

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Очередь из более чем 60 желающих пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции образовалась в пункте в ТЦ "Мега Химки". Также наблюдается большое количество желающих привиться в ТЦ "Реутов Парк", передает корреспондент ТАСС.

По наблюдениям корреспондента ТАСС, большинство желающих пройти вакцинацию в ТЦ "Мега Химки" - люди среднего возраста. Практически все соблюдают социальную дистанцию и используют маски. Тем, кто пришел на вакцинацию без маски, ее выдают.

В ТЦ "Реутов Парк" также наблюдаются большие очереди на вакцинацию. Среднее время ожидания в очереди с учетом заполнения анкеты составляет около 30 минут. Люди в среднем от 25 до 40 лет.

Ранее главный санитарный врач региона Ольга Микаилова обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, образования, здравоохранения, социальной защиты, госслужащих. Также в их числе работники, участвующие в рекламных, досуговых, развлекательных, массовых физкультурных и спортивных мероприятиях, сотрудники театров, кинотеатров, детских игровых комнат.

Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому посещение мест общественного питания в Подмосковье с 28 июня будет возможным при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции, также в заведения будут пускать переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.