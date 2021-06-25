Испытания "Ковивака" пока не будут проводить среди детей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Научный центр им. М. П. Чумакова пока не планирует проводить испытания вакцины "Ковивак" среди детей. Об этом в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24" заявил генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

"На сегодняшний день, по нашему плану, детей [в группах испытуемых] нет", - сказал он, добавив, что если центру будет рекомендовано расширение групп испытуемых, то будут предприняты необходимые действия.

Ишмухаметов добавил, что на данный момент центр получил разрешение Министерства здравоохранения на проведение третьей фазы испытаний, в которой будет задействовано около 32 тыс. человек.

"[Третья фаза] предполагает включение таких аспектов, как возможность применения у контингента старше 60 лет, у больных с онкологическими заболеваниями, у больных с аутоиммуными заболеваниями и заболеваниями легких", - отметил генеральный директор центра.

Ишмухаметов также сообщил, что третья фаза испытаний вакцины займет год. "Предварительные результаты планируем подать в министерство где-то в сентябре месяце", - уточнил он.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" (Центр им. Чумакова). В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).