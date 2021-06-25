Центр Чумакова создаст модель для доказательства эффективности "Ковивака" против "Дельты"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Научный центр им. М. П. Чумакова создает модель для доказательства эффективности своей вакцины "Ковивак" против индийского штамма коронавируса. Об этом сообщил в пятницу директор центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Мы сейчас выделяем вирус "Дельта" и мы предполагаем после этого экспонировать его с нашей сывороткой привитых животных. Мы создаем ту самую животную модель, чтобы доказать, что антитела, иммунный ответ, который возникает в результате применения вакцины "Ковивак", способен нейтрализовать штамм "Дельта", - сказал он. - Мы предполагаем в течение ближайших двух недель эту задачу для себя решить".

Директор Центра им. Чумакова также отметил, что считает возможными любые комбинации вакцин от COVID-19. "Полагаю, что вакцины [от коронавируса] совершенно взаимозаменяемы", - подчеркнул он.

Версия коронавируса, получившая официальное название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским штаммом. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "Дельта плюс" считается еще более заразным.