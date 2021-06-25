СМИ: в ЮАР потребовали отставки главы фармрегулятора за задержку одобрения "Спутника V"

ПРЕТОРИЯ, 25 июня. /ТАСС/. Участники крупнейшей за последние почти два года демонстрации в столице Южно-Африканской Республики Претории потребовали в пятницу немедленного ухода со своего поста руководителя национального фармрегулятора Хелен Риз за задержку, по их мнению, одобрения использования в ЮАР российской вакцины "Спутник V" и китайской Sinovac. Об этом сообщила местная радиостанция Jacaranda .

Демонстрация, проведенная по инициативе леворадикальной партии "Борцы за экономическую свободу", завершилась крупным митингом перед зданием Южноафриканского управления по регулированию медицинских средств (SAHPRA), отмечает радиостанция. "Мы требуем, чтобы руководитель SAHPRA в течение ближайших семи дней ушла в отставку, - заявил выступивший на митинге лидер партии Джулиус Малема. - Именно она стала в стране камнем преткновения на пути получения вакцин от коронавируса". Малема пригрозил, что активисты начнут блокаду дома Риз, если она не выполнит их требования.

На портале Jacaranda опубликованы фотографии с митинга, на которых огромная толпа запрудила всю площадь перед зданием SAHPRA и прилегающую улицу. Малема заявил, что его партия переходит к массовым акциям, чтобы добиться от властей вакцинации всего населения страны. "Мы будем действовать, несмотря ни на какие ограничительные меры, введенные правительством, - заявил он. - Нам нет нужды следовать инструкциям людей, у которых нет никакого плана действий".

Между тем полиция ЮАР сообщила, что организаторам нынешней демонстрации будут предъявлены уголовные обвинения за нарушение существующих мер по борьбе с пандемией COVID-19. Введенные властями 16 июня в связи с начавшейся в стране третьей волной коронавируса ограничения запрещают устраивать массовые мероприятия на открытом воздухе с участием более 100 человек. "Будет возбуждено уголовное дело, так как количество участников демонстрации было больше, чем это предусматривает действующая норма, - заявила представитель полиции провинции Гаутенг Бренда Муридили. - Демонстранты прошли маршем от парка в столичном районе Маупа Нага до здания SAHPRA, мы изучим все факты и обстоятельства и установим, кто подлежит судебному преследованию". Согласно оценкам независимых экспертов, в демонстрации приняли участие более 1 тыс. человек.

Малема с начала года ведет борьбу за использование "Спутника V" в ЮАР для вакцинации населения. Ранее он отмечал, что "неоспоримые научные данные показали, что российская вакцина имеет более высокий коэффициент эффективности и доступные условия хранения".

Массовая вакцинация

Заявка на регистрацию "Спутника V" в ЮАР была подана в SAHPRA в феврале, сообщило Министерство здравоохранения ЮАР. Медицинские власти страны подчеркивают, что находятся в постоянном взаимодействии с производителями российской вакцины. В конце апреля Минздрав ЮАР объявил, что страна намерена закупить 10 млн доз вакцины "Спутник V", как только она будет одобрена национальным регулятором для применения в республике.

Общенациональная вакцинация от COVID-19 началась в ЮАР 17 февраля, использовался препарат Johnson & Johnson. Ранее ЮАР отказалась от вакцины AstraZeneca из-за ее низкой эффективности против преобладающего в стране штамма коронавируса 501Y.V2. Вся закупленная страной партия этой вакцины в объеме 1 млн доз была продана Африканскому союзу. Вторая фаза вакцинации началась в стране 17 мая с применением средства фармацевтической группы Pfizer. Общее число жителей ЮАР, получивших прививки от коронавируса, составляет уже 2,23 млн, полный прививочный цикл прошли 480 тыс. человек, или 0,8% населения страны.

В ЮАР насчитывается наибольшее число инфицированных и умерших в связи с коронавирусом среди всех стран Африки - 1 861 065 и 59 258 соответственно.