В Ялте проведут подворовые обходы для выявления случаев заболевания кишечными инфекциями

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Крымское управление Роспотребнадзора распорядилось провести подворовые обходы в Ялте для выявления случаев заболевания острыми кишечными инфекциями. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по Республике Крым и городу Севастополю Натальи Пеньковской опубликовано в пятницу на сайте управления Роспотребнадзора.

"Обеспечить организацию подворных обходов с целью проведения фагирования (иммунизация и профилактическое лечение бактериофагами) и активного выявления лиц с признаками острых кишечных инфекций", - говорится в сообщении.

Кроме того, главный санитарный врач предписала руководителям Международного детского центра "Артек", детского оздоровительного центра "Жемчужный берег" и ООО "Ай-Панда-Тур" провести экстренную профилактику противовирусными препаратами находящимся на отдыхе детям.

Ранее в Ялте началась вакцинация сотрудников предприятий общепита и торговли от дизентерии и гепатита А. Вакцинацию проводят сотрудники больницы Федерального медико-биологического агентства. В учреждении созданы прививочные бригады. Как ранее сообщала Пеньковская, в Ялте только пять инфекционных коек, на которых может оказываться помощь нековидным пациентам. В случае если в городе будет большое количество пациентов с инфекциями, их придется доставлять в Симферополь и Алушту.