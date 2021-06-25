Белоруссия планирует получить вакцину "Спутник Лайт" в июле

"Мы сделали заявку на вакцину "Спутник Лайт", в июле планируем ее получить. И к учебному году хотели бы охватить, в том числе наше студенчество этой вакциной, чтобы поэтапно вакцинировать ту категорию населения, которая переносит наиболее легко, но может являться источником заражения для других", - сказал министр, слова которого приводит в пятницу пресс-служба Минздрава. Он напомнил, что в настоящее время в республике в основном применяется вакцина "Спутник V" и в регионах ее достаточно. "Мы в ежедневном формате общаемся со всеми регионами. Лист ожидания и наличие вакцин в запасе фактически идентичны", - сказал Пиневич.

По его словам, после того, как будут вакцинированы наиболее уязвимые категории населения, в республике перейдут к более широкой вакцинации. Глава ведомства отметил, что уже сейчас в Минске в крупных торговых сетях и развлекательных центрах работают пункты вакцинации. При этом ожидается, что подобные прививочные пункты будут развернуты и в других городах.

Глава Минздрава указал, что в республике "в какой-то степени" ожидают возможный рост заболеваемости. "Но не думаю, что он будет значимым. Тем более, что вопрос значимости роста заболеваемости заключается в том, готова система здравоохранения или не готова. Мы держим в готовности коечный фонд к приему пациентов", - заключил министр.

"Спутник Лайт" была зарегистрирована в Белоруссии 3 июля. С 1 октября 2020 года в стране началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Белоруссии наладили совместное производство "Спутника V", которым в настоящее время вакцинируют население.

Всего с начала пандемии в Белоруссии были зарегистрированы 413 952 человека с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны скончались 3 093 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.