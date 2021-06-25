Минздрав направил в зону ЧС в Крыму специалистов для мониторинга эпидситуации

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Специалисты Минздрава России отправились в зону чрезвычайной ситуации в Крыму для мониторинга эпидемиологической ситуации после паводков. Они привезут партии иммунобиологических препаратов для профилактики гепатита А, профилактики и лечения кишечных инфекций, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе министерства.

"Для предупреждения осложнения эпидемиологической ситуации в Республике Крым и организации профилактических мероприятий среди населения, пострадавшего от паводка, Минздравом России выпущены из резерва и направлены в регион партии иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики гепатита А, а также профилактики и лечения кишечных инфекций. Они будут доставлены в Крым сегодня", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в Крым для проведения мониторинга эпидемиологической ситуации и оказания необходимой консультативной помощи в зону была направлена бригада специалистов, включающая в том числе эпидемиологов и инфекционистов.