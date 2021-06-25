Из подтопленного района Ялты, предварительно, нужно вывезти 1,5 млн куб. м грунта

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Около 1,5 млн куб. м грунта, по предварительным оценкам, необходимо вывезти из подтопленного микрорайона Васильевка в Ялте, чтобы разобрать завалы, сообщил в пятницу на своей странице во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.
"Рассчитываем объем работы, в том числе привлечены специалисты-геологи. По предварительной оценке, предстоит вывезти 1,5 млн кубов грунта", - написал Аксенов.
Аксенов сообщил, что "осмотрел ход работ по расчистке от завалов улицы Джафера Сейдамета в микрорайоне Васильевка города Ялта". "Улица серьезно пострадала в результате подтопления. На данный момент продолжается разборка завалов", - отметил он.