Из подтопленного района Ялты, предварительно, нужно вывезти 1,5 млн куб. м грунта

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Около 1,5 млн куб. м грунта, по предварительным оценкам, необходимо вывезти из подтопленного микрорайона Васильевка в Ялте, чтобы разобрать завалы, сообщил в пятницу на своей странице во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.