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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Из подтопленного района Ялты, предварительно, нужно вывезти 1,5 млн куб. м грунта

Глава региона Сергей Аксенов осмотрел ход работ по ликвидации завалов на улице Джафера Сейдамета в микрорайоне Васильевка в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Около 1,5 млн куб. м грунта, по предварительным оценкам, необходимо вывезти из подтопленного микрорайона Васильевка в Ялте, чтобы разобрать завалы, сообщил в пятницу на своей странице во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

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"Рассчитываем объем работы, в том числе привлечены специалисты-геологи. По предварительной оценке, предстоит вывезти 1,5 млн кубов грунта", - написал Аксенов.

Аксенов сообщил, что "осмотрел ход работ по расчистке от завалов улицы Джафера Сейдамета в микрорайоне Васильевка города Ялта". "Улица серьезно пострадала в результате подтопления. На данный момент продолжается разборка завалов", - отметил он.

 

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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