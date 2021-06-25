Пик паводковой ситуации на Амуре ожидается в августе

"Потенциально в июне не самые высокие уровни воды, которые наблюдаются в данном регионе. Возможно ухудшение паводковой ситуации на Амуре, потому что пик максимальных уровней воды приходится в данном регионе на август. В этом вопросе в первую очередь нужно ориентироваться на актуальные гидрометеорологические прогнозы, но также надо быть готовым к тому, что пик наводнений у нас еще впереди", - сказал Хаустов.

Ранее главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов сообщал ТАСС, что причинами роста уровня воды в реке Амур стали снежная зима, затянувшееся таяние снега и блокирующие циклоны.

Сейчас наиболее сложная обстановка на Дальнем Востоке складывается в Амурской области. При прохождении паводков, сформировавшихся в Забайкальском крае и на территории КНР, фиксируются резкие подъемы уровня воды в реках, так, уровень Амура у Благовещенска 25 июня достиг 808 см, что превышает отметку "опасное явление" (800 см), и продолжает подниматься. В области из-за паводка установлен режим ЧС межрегионального характера.

При наихудшем сценарии в зону подтопления могут попасть 53 населенных пункта с населением 33 тыс. человек. В настоящее время в регионе в 19 населенных пунктах подтоплено 388 частных жилых домов, 913 приусадебных участков, 20 участков автомобильных дорог и три автомобильных моста. Из подтопленных поселений эвакуировано свыше 1,5 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 205 человек, остальные - у родственников. В верхнем течении Амура в настоящее время наблюдается спад уровня воды, ниже по всему течению Амура и в устье реки Зея сохраняются подъемы. Гребень паводка проходит в Благовещенском районе. У Благовещенска основной гребень пройдет 26-27 июня с общим подъемом до 0,5 метра.