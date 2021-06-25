Пик паводковой ситуации на Амуре ожидается в августе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Ухудшение паводковой ситуации стоит ожидать на реке Амур, поскольку пик максимального уровня воды придется на август. Об этом ТАСС сообщил завкафедрой инженерной гидрологии Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) Виталий Хаустов.
"Потенциально в июне не самые высокие уровни воды, которые наблюдаются в данном регионе. Возможно ухудшение паводковой ситуации на Амуре, потому что пик максимальных уровней воды приходится в данном регионе на август. В этом вопросе в первую очередь нужно ориентироваться на актуальные гидрометеорологические прогнозы, но также надо быть готовым к тому, что пик наводнений у нас еще впереди", - сказал Хаустов.
Ранее главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов сообщал ТАСС, что причинами роста уровня воды в реке Амур стали снежная зима, затянувшееся таяние снега и блокирующие циклоны.
Сейчас наиболее сложная обстановка на Дальнем Востоке складывается в Амурской области. При прохождении паводков, сформировавшихся в Забайкальском крае и на территории КНР, фиксируются резкие подъемы уровня воды в реках, так, уровень Амура у Благовещенска 25 июня достиг 808 см, что превышает отметку "опасное явление" (800 см), и продолжает подниматься. В области из-за паводка установлен режим ЧС межрегионального характера.
При наихудшем сценарии в зону подтопления могут попасть 53 населенных пункта с населением 33 тыс. человек. В настоящее время в регионе в 19 населенных пунктах подтоплено 388 частных жилых домов, 913 приусадебных участков, 20 участков автомобильных дорог и три автомобильных моста. Из подтопленных поселений эвакуировано свыше 1,5 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 205 человек, остальные - у родственников. В верхнем течении Амура в настоящее время наблюдается спад уровня воды, ниже по всему течению Амура и в устье реки Зея сохраняются подъемы. Гребень паводка проходит в Благовещенском районе. У Благовещенска основной гребень пройдет 26-27 июня с общим подъемом до 0,5 метра.